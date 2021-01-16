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Kar yıllar sonra Balıkesir’e uğradı

16.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Birkaç yıldır kış aylarını ılık geçiren ve kara hasret kalan Balıkesir bu kış kara kavuştu.

Birkaç yıldır kış aylarını ılık geçiren ve kara hasret kalan Balıkesir bu kış kara kavuştu. Vatandaşlar karın yağmasıyla beraber toprağın bereketini artacağını düşünüyorlar.
Son birkaç gündür Balıkesir’in ilçelerinde etkisini gösteren kar, merkez ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı. Birkaç yıldır Balıkesir’in sadece yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde etkisini gösteren kar, bu yıl merkez ilçelerinde de etkisini göstermeye başladı. Son birkaç yıldır kış aylarını yaz gibi geçiren Balıkesirliler karın yağmasıyla beraber mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Karın yağmasıyla beraber toprak altı suya ve barajlara faydası olacağını düşünen Mert Akgün: “Uzun zamandır Balıkesir kar görmüyordu. Toprağımızın da buna çok ihtiyacı vardı. Karın her şeye faydası var. Biliyorsunuz toprak altında su değerlerimiz var. Bunların beslenmesi için sadece yağmur yetmiyor, kar da gerekli. Uzun zamandır topraklarımız da bunu görmüyordu. Ayrıca barajlarımızda da su seviyesinde azalmalar mevcut. Kırmızı alarma geçildi barajlarda da. Bu yağan karın ardından da yağmur bekleniyor. Bu olaylardan sonra da inşallah barajlarımızda su seviyelerimiz yükselir. Karın yağması da çok iyi oldu. Biz de bayağıdır görmüyorduk. Karın yağmasından mutlu olduk, inşallah daha da çok yağar” dedi.

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