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  4. Kara badımcan reçeli! 4 saatte yapılıyor çay içerken yeniliyor

Kara badımcan reçeli! 4 saatte yapılıyor çay içerken yeniliyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Iğdır'ın Külük köyünde kurulan dev kazanlarda kadınlar, reçel üretimine başladı. Kadınlar, bölgede üretilen patlıcanları reçele dönüştürüyor.

Kara badımcan reçeli! 4 saatte yapılıyor çay içerken yeniliyor

Merkeze bağlı Küllük köyünde 45 dönüm arazi üzerine kurulan 'Aras Doğa Köy'de reçel üretim zamanı geldi. Iğdır'da üretilen sebze ve meyveleri reçele dönüştüren kadınlar, yöreye has patlıcan reçeli mesaisine de başladı. Bahçelerden toplanan tonlarca patlıcanı yıkadıktan sonra ellerinde bıçaklarla soyan kadınlar, daha sonra dev kazanlara atarak haşlıyor. 20'den fazla kadının hazırladığı patlıcanlar, haşlanıp, şerbetin içine atılarak reçele dönüştürülüyor. Bir süre kazanlarda bekletilen patlıcan reçeli daha sonra kavanozlara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Iğdır ovasının verimli topraklarında yetişen patlıcanlar, reçel olarak Iğdırlıların çay içerken en fazla tükettikleri gıda maddeleri arasında.

4 SAAT BOYUNCA KAYNATILIYOR

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Patlıcan reçelinin yapımıyla ilgili bilgi veren Canan Sinay, "Reçel yapımı için özel yetiştirilen küçük boy patlıcanlar, soyularak tuzlu suda bir müddet bekletildikten sonra birçok kez yıkama işleminden geçiriliyor. Odun ateşinin üzerine konulan kazanlara doldurulan patlıcanlar, üzerine limon ve şeker ilave edilerek 4 saat boyunca kaynatılıyor. Patlıcanlar, şerbetleme işleminin ardından kavanozlara doldurularak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor" dedi.

Aras Doğa Köy'de reçel üretiminde 20'den fazla kadın görev alıyor. Sabah saatlerinden itibaren kazanlarda reçel yapan kadınlar hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de evlerinin kışlık ihtiyacını hazırlıyorlar.

'IĞDIR KARA BADIMCAN REÇELİ'NİN PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

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Tarım İl Müdürlüğü, yöreye has patlıcan reçeline Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret belgesi almak için çalışma başlattı. Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapan İl Müdürü Özkan Yolcu, "Iğdır patlıcan reçeli yapım sezonunun farklı olması ve yılın belli aylarında üretilmesi bakımından bir farklık göstermektedir. Özellikle mikroklima iklim alanına sahip sınırlı coğrafi alanda yetiştirilmesi ve üretilmesi ile farkını ortaya koymaktadır. Iğdır ve çevresinde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgi değişime uğramadan sözlü kültürle günümüze kadar taşınmış ve korunmuştur. Iğdır patlıcan reçeli diğer reçel türleri ile karşılaştırıldığında uzun ve zahmetli işlemlerden sonra elde edilen bir üründür. Günümüz yaşam koşullarında üretim tekniklerinde kolaylıklar artmasına rağmen Iğdır ilinin özellikle kadınları tarafından gelenekselliği bozulmadan bu reçel türünün devam ettirilmesi, yörede ürüne verilen değeri ve oluşan damak tadının öneminin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu yörede uzun yıllardan beri geleneksel olarak evlerde yapılan kara badımcan (patlıcan) reçelinin diğer yörelerden farklı olduğu ve yöre için gelecekte ekonomik değeri artarak özellikle kadınlara yerinde istihdam imkanı sağlayacak bir ürün olduğu ve coğrafi işaret alabileceği sonucuna varılmış olup Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Iğdır Kara Badımcan Reçeli'nin coğrafi işaret başvurusunu İl Müdürlüğü olarak gerçekleştirdik cevap bekliyoruz" dedi.

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