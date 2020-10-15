Kara badımcan reçeli! 4 saatte yapılıyor çay içerken yeniliyor

Merkeze bağlı Küllük köyünde 45 dönüm arazi üzerine kurulan 'Aras Doğa Köy'de reçel üretim zamanı geldi. Iğdır'da üretilen sebze ve meyveleri reçele dönüştüren kadınlar, yöreye has patlıcan reçeli mesaisine de başladı. Bahçelerden toplanan tonlarca patlıcanı yıkadıktan sonra ellerinde bıçaklarla soyan kadınlar, daha sonra dev kazanlara atarak haşlıyor. 20'den fazla kadının hazırladığı patlıcanlar, haşlanıp, şerbetin içine atılarak reçele dönüştürülüyor. Bir süre kazanlarda bekletilen patlıcan reçeli daha sonra kavanozlara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Iğdır ovasının verimli topraklarında yetişen patlıcanlar, reçel olarak Iğdırlıların çay içerken en fazla tükettikleri gıda maddeleri arasında.

4 SAAT BOYUNCA KAYNATILIYOR

Patlıcan reçelinin yapımıyla ilgili bilgi veren Canan Sinay, "Reçel yapımı için özel yetiştirilen küçük boy patlıcanlar, soyularak tuzlu suda bir müddet bekletildikten sonra birçok kez yıkama işleminden geçiriliyor. Odun ateşinin üzerine konulan kazanlara doldurulan patlıcanlar, üzerine limon ve şeker ilave edilerek 4 saat boyunca kaynatılıyor. Patlıcanlar, şerbetleme işleminin ardından kavanozlara doldurularak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor" dedi.