"Kara kış" nedeniyle ekimin geç yapıldığı Kars'ta hasat dönemi

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimlerinden olan ve "kara kış"ın uzun ve sert geçmesi sebebiyle tahıl ekiminin geç yapıldığı Kars'ta arpa hasadına başlandı.

Tarımda ekim ve dikim faaliyetlerinin yüksek rakımı sebebiyle diğer illere göre nisan, mayıs aylarında başladığı kentte, toprakla buluşturulan tohumlardan elde edilen ürünler ağustos ayında hasat ediliyor.

Kışın sert ve çetin geçmesi sebebiyle ekim işleminin geç yapıldığı kentte şu sıralar ilk olarak yulaf ve arpa hasadı biçerdöverle gerçekleştiriliyor. Hasadın yanı sıra bu ürünlerin balyalama, toplama gibi işleri de modern makinelerle yapılıyor.

Çiftçilerin bazıları ise hasat sırasında tarlalarında yüz yılardır süregelen geleneksel yöntemlerde kullanılan tırpan, at tırmığı gibi tarım aletlerini de arazinin eğim durumuna göre kullanmayı tercih ediyor.

Yurdun en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden ve "kara kış"ın en sert geçtiği bölgelerden olan Sarıkamış'da da çiftçilerin tarlalarındaki zorlu hasat işlemleri sürüyor.