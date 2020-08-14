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"Kara kış" nedeniyle ekimin geç yapıldığı Kars'ta hasat dönemi

KARS HABERLERİ  | 14.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kışı çetin ve sert geçtiği için tahıl ekiminin geç yapıldığı kentte, 2 bin 400 rakımlı arazilerde çiftçilerin arpa hasadı büyük emeklerle sürdürülüyor - Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök: - "Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden Sarıkamış'ta bu yıl arpa hasadına başladık. İlçemizde 74 bin dekarla 80 bin dekar arasındaki arazilerde arpa üretimi yapıyoruz"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimlerinden olan ve "kara kış"ın uzun ve sert geçmesi sebebiyle tahıl ekiminin geç yapıldığı Kars'ta arpa hasadına başlandı.

Tarımda ekim ve dikim faaliyetlerinin yüksek rakımı sebebiyle diğer illere göre nisan, mayıs aylarında başladığı kentte, toprakla buluşturulan tohumlardan elde edilen ürünler ağustos ayında hasat ediliyor.

Kışın sert ve çetin geçmesi sebebiyle ekim işleminin geç yapıldığı kentte şu sıralar ilk olarak yulaf ve arpa hasadı biçerdöverle gerçekleştiriliyor. Hasadın yanı sıra bu ürünlerin balyalama, toplama gibi işleri de modern makinelerle yapılıyor.

Çiftçilerin bazıları ise hasat sırasında tarlalarında yüz yılardır süregelen geleneksel yöntemlerde kullanılan tırpan, at tırmığı gibi tarım aletlerini de arazinin eğim durumuna göre kullanmayı tercih ediyor.

Yurdun en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden ve "kara kış"ın en sert geçtiği bölgelerden olan Sarıkamış'da da çiftçilerin tarlalarındaki zorlu hasat işlemleri sürüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, çiftçileri tarlada ziyaret edip bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirilmesini diledi.

Gök, AA muhabirine, çiftçilerin bu yıl geçen yıllara göre aşırı yağmur ve doludan dolayı üretimde olumsuz etkilendiğini söyledi.

Soğuk geçen bir kışın ardından tohumların toprakla geç buluştuğunu belirten Gök, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilçelerinden Sarıkamış'ta bu yıl arpa hasadına başladık. İlçemizde 74 bin dekarla 80 bin dekar arasındaki arazilerde arpa üretimi yapıyoruz. Bölgede çetin bir kış geçirdik ve baharla durmayan yağmurlar ve afetlerden dolayı ciddi anlamda çiftçilerimiz zarar gördüler. Ekmiş olduğumuz 74 bin dekardaki arpanın ortalama yüzde 20'ye yakını dolu yağışından etkilendi. Çiftçilerimiz bu konuda çok ciddi anlamda zarar gördü. Bütün çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

- Bazı çiftçiler tırpanla ekin biçme geleneğini yaşatıyor

İlçedeki Alisofu Köyü Muhtarı Serkan Çamlı da sel ve dolunun ekinlere zarar verdiğini ifade ederek, "Bu sene aşırı yağış, doludan dolayı bazı yerlerde ekinlerin yüzde 20'ye yakını zarar gördü. Ama çok şükür başaklarımız dolu. Yulafları biçtik, balyaları yaptık. Şu an arpaları biçmeye başladık. Ekinlerimizin doluluk oranı iyi, biçmeye devam ediyoruz." dedi.

Geleneksel tarım aletlerinden tırpanla tarlasındaki arpayı biçen Bener Demirci ise yörenin yüksek rakımda olması dolayısıyla hasadın geç yapıldığını anlatarak, "Bölgede hasat zamanı başladı, makinelerimiz var ama biz atalarımızın, dedelerimizin kullandığı tırpanla biçme geleneğini de yaşatmaya çalışıyoruz. Hem spor oluyor hem de böyle daha güzel oluyor. Her şeyi makine gücüyle yapmıyoruz." diye konuştu.

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