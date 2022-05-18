Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Kara Sevda dizisinde Kemal'e aşık olan Zeynep rolüne hayat verdi. Bu rolle asıl ününü elde eden Küçükköse sonrasında Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri gibi projelerde de yer aldı. Ünlü ismin kardeşiyle benzerliği şaşırttı.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK!

9 Şubat 1988 doğumlu 34 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse'nin Deniz Küçükköse Çiftçi adında ikizi bulunuyor.

Görenler ikiliyi ayırt etmekte zorlandı.

İkilinin beraber verdiği poza, "Hangisi Hazal?", "Aynı insan mı?", "Birebir aynısınız şok oldum" gibi yorumları yapıldı.

"HAZAL MALESEF ÇOK DEĞİŞTİ"

Bir kullanıcı ise, "Yıllar önce hanginiz Hazal bilemiyordum o kadar benziyordunuz ki... Şu an Hazal maalesef çok değişti. Artık kolay fark ediyorum" yorumunu yaptı.

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'nin Instagram pozları...





