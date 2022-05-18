MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

18.05.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Filiz Küçükköse, başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Kara Sevda dizisinde Zeynep rolüyle akıllara kazındı. Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşini görenler, ikili arasındaki benzerliğe 'pes' dedi.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Kara Sevda dizisinde Kemal'e aşık olan Zeynep rolüne hayat verdi. Bu rolle asıl ününü elde eden Küçükköse sonrasında Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri gibi projelerde de yer aldı. Ünlü ismin kardeşiyle benzerliği şaşırttı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

ŞAŞIRTAN BENZERLİK!

9 Şubat 1988 doğumlu 34 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse'nin Deniz Küçükköse Çiftçi adında ikizi bulunuyor.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

Görenler ikiliyi ayırt etmekte zorlandı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

İkilinin beraber verdiği poza, "Hangisi Hazal?", "Aynı insan mı?", "Birebir aynısınız şok oldum" gibi yorumları yapıldı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

"HAZAL MALESEF ÇOK DEĞİŞTİ"

Bir kullanıcı ise, "Yıllar önce hanginiz Hazal bilemiyordum o kadar benziyordunuz ki... Şu an Hazal maalesef çok değişti. Artık kolay fark ediyorum" yorumunu yaptı.

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizi Deniz Küçükköse Çiftçi'nin Instagram pozları...

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

Kara Sevda'nın Zeynep'i Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşiyle benzerliği 'pes' dedirtti! Görenler, 'Hangisi Hazal?' dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NTV spikeri Özlem Sarıkaya neden vefat etti?NTV spikeri Özlem Sarıkaya neden vefat etti?
Elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptıElini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğrafSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evlendi! İşte ilk fotoğraf
Anahtar Kelimeler:
Hazal Filiz Küçükköse Kara Sevda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

İlginizi Çekebilir

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk...

Kadınlarda daha çok görülüyor: Ağrı, yorgunluk, uykusuzluk...

Aklınızdan geçen ağzınızdan çıkmasın

Aklınızdan geçen ağzınızdan çıkmasın

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.