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  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 12.01.2020 08:47 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy köprülü kavşağı-Yenişehir ayrımı 1-4 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Konya istikametinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Turgutreis-Milas yolunun 21-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun muhtelif kesimlerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki Çıtak mevkisinde sürdürülen Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Marmaris-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım ve Taşova-Niksar yolunun 26-30. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü, Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometreleri Çıralı Kavşağı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle de tek şeritten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 52. kilometresi Kıyıcık Ortaokulu mevkisinde sürdürülen yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kara yollarında durum

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