Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-İstanbul yolunun 55-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Akçakocabey Köprüsü İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı. Ulaşım toplayıcı yoldan sağlanıyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerinde yol çalışmaları, Ladik-Taşova yolunun 22-27. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü yolunun 2-16. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Bozyazı-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yapılacak patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.