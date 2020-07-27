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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 27.07.2020 08:23 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-İstanbul yolunun 55-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Akçakocabey Köprüsü İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı. Ulaşım toplayıcı yoldan sağlanıyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerinde yol çalışmaları, Ladik-Taşova yolunun 22-27. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü yolunun 2-16. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Bozyazı-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yapılacak patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 10. kilometresinde devam eden köprü bakım onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Ardeşen-İyidere yönünde 29 Temmuz'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

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