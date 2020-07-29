YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 29.07.2020 08:26 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz olacak

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla saat 00.00'dan başlayarak, 4 Ağustos Salı saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-3. kilometrelerinde (Merzifon OSB Kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun (Kaynaşlı Otoyol Bağlantı Kavşağı) 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 33-37. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Aizanoi Antik Kenti’ne ziyaretçi akını

Ankara Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:38
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Devran Eczanesi
Cankaya
Çalık Eczanesi
Yenimahalle
Çankırı Eczanesi
Mamak
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Güneşim Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.