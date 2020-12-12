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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 12.12.2020 08:52 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi Kavşağı 6-8'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15'inci kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-36'ncı kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47'nci kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır kavşağından iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Mersin-Adana yolunun 25-26'ncı kilometreleri arasında Tarsus Şehir Hastanesi mevkisinde yapılan kavşak çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Susuz-Ardahan yolunun 17-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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