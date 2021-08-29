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Kara yollarında durum

29.08.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Gediz-Çavdarhisar yolunun 55-66, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 5-20. kilometreleri ile Digor-Tuzluca yolunun 65-69. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Solhan yolunun (Bingöl şehir geçişinde) 25-27 kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun (Arsan Köprülü kavşağı mevkisi) 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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