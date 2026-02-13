İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona ile karşı karşıya gelirken hiç beklenmedik bir skor yaşandı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında rakibine göz açtırmayan Atletico Madrid skoru 4-0'a getirirken maçı da bu sonuçla kazanmayı başardı.

LOOKMAN DAMGA VURDU

Atletico'nun ilk yarıda attığı 4 golle 4-0 kazandığı maça Ademola Lookman gerceye damga vurdu.

Atletico Madrid'in Kral Kupası'nda deplasmanda Real Betis’i 5–0 yendiği maçta da 1 gol ve 1 asist kaydeden Lookman, yeni macerasında adeta şov yapıyor. Barcelona karşısında Atletico'nun gollerini Eric Garcia (kk), Lookman, Griezman ve Julian Alvarez kaydetti. Julian Alvarez'in attığı golün asistini de Lookman yaptı.

FENERBAHÇE'YE GELİYORDU

Nijeryalı futbolcunun ismi ara transfer döneminde Fenerbahçe ile çok ciddi şekilde anılmış hatta yönetim oyuncu ile anlaşmıştı ancak Atalanta, Fenerbahçe'den son anda teminat mektubu isteyince işler değişti. Lookman daha sonra İspanyol ekibinin yolunu tutmuştu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Lookman'ın Atletico Madrid'de gösterdiği performansın ardından Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Birçok taraftar, teminat mektubunun verilmesi gerektiğini, bu transferin şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceğini savundu.