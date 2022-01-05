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Kara yollarında durum

05.01.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerindeki hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 13-14 ile 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Alaplı-Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Akçakoca-Alaplı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 104-105, Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31, Mecitözü-Amasya yolunun 23-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerindeki Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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