Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ödemiş-Kaymakçı-Kirazlı yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 5-20, Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım, Gölbaşı-Adıyaman istikametindeki sol köprü üzerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünelin Maçka-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

