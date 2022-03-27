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Kara yollarında durum

27.03.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ödemiş-Kaymakçı-Kirazlı yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 5-20, Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım, Gölbaşı-Adıyaman istikametindeki sol köprü üzerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünelin Maçka-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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