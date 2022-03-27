Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ödemiş-Kaymakçı-Kirazlı yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Karamanlı-Burdur yolunun 5-20, Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Adıyaman-Gölbaşı yolunun 42-43. kilometrelerinde Göksu Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım, Gölbaşı-Adıyaman istikametindeki sol köprü üzerinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple saat 17.00'ye kadar tünelin Maçka-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
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