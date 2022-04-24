YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

24.04.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Refahiye-İliç yolunun 22-52, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldüSakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamalarıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:18
Sabah
05:51
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir yaptırım da oradan geldi! Rus OnlyFans modelleri isyanda

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.