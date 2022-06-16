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Kara yollarında durum

16.06.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 30 Haziran'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların mevcut yolu karşıdan karşıya geçmeleri nedeniyle geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

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