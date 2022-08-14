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Kara yollarında durum

14.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izi veriliyor.

Malatya-Adıyaman il sınırı-Gölbaşı-Malatya yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hakkari-Yüksekova yolunun 67-77. kilometrelerinde kaplamalı kavşak ve kaldırım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
karayolları genel müdürlüğü

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