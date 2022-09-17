Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu sebeple, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerinde kavşak yapım, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometreleri ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya il sınırı-Kütahya yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım, Eleşkirt-Ağrı yolunun 62-66. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları devam ettiğinden bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
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