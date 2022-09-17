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Kara yollarında durum

17.09.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu sebeple, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerinde kavşak yapım, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometreleri ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya il sınırı-Kütahya yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım, Eleşkirt-Ağrı yolunun 62-66. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları devam ettiğinden bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

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yol durumu bülten karayolları genel müdürlüğü

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