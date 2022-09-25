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Kara yollarında durum

25.09.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 14-17. kilometrelerinde ve Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale Onsekiz Mart seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerinde, Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerinde, Bingöl-Solhan yolunun 45-48. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Kars yolunun 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
karayolları genel müdürlüğü

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