Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 14-17. kilometrelerinde ve Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale Onsekiz Mart seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerinde, Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerinde, Bingöl-Solhan yolunun 45-48. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Kars yolunun 10-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

