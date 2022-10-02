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Kara yollarında durum

02.10.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerinde, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde, Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Trabzon şehir geçişi, Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Rize istikametinde bulunan güney tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

İznik-Orhangazi yolunun 15-35. kilometreleri, UKOME Kurulunun kararına istinaden, ağır tonajlı ve tarım araçlarının geçişine kapatıldı.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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