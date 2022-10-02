Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerinde, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde, Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Trabzon şehir geçişi, Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Rize istikametinde bulunan güney tüpünde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemi bakım onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

İznik-Orhangazi yolunun 15-35. kilometreleri, UKOME Kurulunun kararına istinaden, ağır tonajlı ve tarım araçlarının geçişine kapatıldı.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

