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Karabağ - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.11.2020 20:00 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, Karabağ ile grubundaki 4. maçına çıkıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Karabağ - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Azerbaycan'da maç yasağı bulunması nedeniyle Karabağ'ın sahası olarak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:55'te başlayacak ve karşılaşmayı Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

Sivasspor'un 3 maçında 3 puanı bulunurken Karabağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karabağ XI: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.

Sivasspor XI: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KARABAĞDA daha çok TÜRK FUTBOLCU var..BEN KARABAĞI tutuyorum kusura bakmayın..
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