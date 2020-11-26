Karabağ - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan'da maç yasağı bulunması nedeniyle Karabağ'ın sahası olarak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:55'te başlayacak ve karşılaşmayı Danimarkalı Jakob Kehlet yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
Sivasspor'un 3 maçında 3 puanı bulunurken Karabağ'ın ise henüz puanı bulunmuyor.
Karabağ XI: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.
Sivasspor XI: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone.
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