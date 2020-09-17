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Karabük El Emeği Kadın Kooperatifinden Vali Gürel’e ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 17.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Karabük’te, kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi ve el emekleriyle yaptıkları doğal ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla kurulan El Emeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sebahat Güven ve yönetimi, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.Kadınların hem aktif olarak ekonomik hayata katılması, hem de aile bütçelerine katkı sağlaması için kooperatifi kurduklarını ifade eden Başkan Güven, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıklarını, marketler ile görüşmelerinin devam ettiğini ve kısa sürede de market reyonlarında "ELEK" markası ile satışa başlayacaklarını söyledi.Güven, üretimlerinin tamamen geleneksel usullerle hazırlanan tarhana, doğal ketçap, erişte makarna, kahvaltılık sos, turşu, mantı ve reçel gibi organik ürünlerden oluşacağını ifade etti.Emeklerinden dolayı Kooperatif Başkanı Güven ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını dileyen Gürel, “Kadınlarımızın ekonomiye verdiği katkının yanı sıra yöresel ürünlerin korunması, pazarlanması ve gelecek nesillere aktarılmasında ortaya koydukları özverini çok önemli.

Karabük’te, kadınların sosyalleşmesi, kendilerini geliştirmesi ve el emekleriyle yaptıkları doğal ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla kurulan El Emeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sebahat Güven ve yönetimi, Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret etti.
Kadınların hem aktif olarak ekonomik hayata katılması, hem de aile bütçelerine katkı sağlaması için kooperatifi kurduklarını ifade eden Başkan Güven, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıklarını, marketler ile görüşmelerinin devam ettiğini ve kısa sürede de market reyonlarında "ELEK" markası ile satışa başlayacaklarını söyledi.
Güven, üretimlerinin tamamen geleneksel usullerle hazırlanan tarhana, doğal ketçap, erişte makarna, kahvaltılık sos, turşu, mantı ve reçel gibi organik ürünlerden oluşacağını ifade etti.
Emeklerinden dolayı Kooperatif Başkanı Güven ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını dileyen Gürel, “Kadınlarımızın ekonomiye verdiği katkının yanı sıra yöresel ürünlerin korunması, pazarlanması ve gelecek nesillere aktarılmasında ortaya koydukları özverini çok önemli. Kadın girişim kooperatiflerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

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