Karabük Keltepe'de kayak sezonu başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yılın başında hizmete sunulan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu hazırlıklarını tamamlayan kayak merkezi, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Uzun süredir yetersiz kar yağışı nedeniyle sezonun açılamadığı Keltepe Kayak Merkezi'nde, kar seviyesinin 30 santimetreyi geçmesiyle pistler kayakseverlerin kullanımına sunuldu.

Günübirlik kayak yapma imkanı da sunulan merkez 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistleri, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet veriyor.

Pistlere akın eden tatilciler, kayak yapmanın tadını çıkardı.

