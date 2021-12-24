Karabük merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 15'i yakalandı.
Şüphelilere ait ikamet, iş yeri, araç ve kaçak silah atölyelerinde yapılan aramada, 28 değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 22 değişik çap ve markalarda ruhsatsız tüfek, 447 tabanca fişeği, 150 icra yayı, 77 namlu açmada kullanıldığı değerlendirilen eye, tornavida, pense gibi alet, 50 tabanca şarjörü, 11 tabanca sürgüsü, 20 tabanca gövdesi, 2 kalaşnikof fişeği, 3 G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 namlu açmada kullanılan matkap, spiral, torna makinesi, oksijen kaynağı ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.
Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği, 28 kişinin ise ifadesine başvurulacağı belirtildi.
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