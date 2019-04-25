Karabük'te aç kurt şehir merkezine indi

Karabük’te aç bir kurt şehir merkezine indi. Kurdu bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Mahalle Muhtarı Emre Çınar, kurdun yaklaşık 2 hafta önce de çocuk parkında görüldüğünü, aç olduğu için geri döndüğünü düşündüklerini belirterek, “Bir kaç gündür kurdun yeniden mahalle aralarında görüldüğünü öğrendik. Büyük ihtimalle ya aç olduğu için ya da bir hastalığı olduğu için geri dönüyor. Çocuklar için tehlike oluşturabileceği için yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdik. İlgileneceklerini söylediler. Şimdiye kadar herhangi bir saldırganlık durumu olmadı. Ama ilk görüldüğünde söylediğim gibi ben yeniden ailelere sesleniyorum. Çocuklarını yalnız bırakmasınlar, dikkatli olsunlar” dedi. (İHA)



