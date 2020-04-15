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Karabük’te Azerbaycanlı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2020 12:51 | Son Güncelleme

Karabük’te amatör ligde aday hakem olarak görev alan Azerbaycanlı İsa Mammadov’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Karabük Amatör Lig'de aday hakem olarak görev alan İsa Mammadov, tatma ve koku alma duyularını kaybetmesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi başvurdu.

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü 3.sınıf öğrencisi olan Azerbaycanlı hakem Mammadov'da yapılan test sonucunda koronavirüs tanısı konuldu. Genç aday hakemin tedavisi sürüyor.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Karabük Şubesi Başkanı Taner Tuncer, "Hakem arkadaşımız İsa Mammadov’un ev arkadaşlarının okullar tatil edildiği zaman memleketlerine gittiklerini biliyorduk. Gönüllü karantinaya uyan tüm vatandaşlarımız gibi biz de kendi evlerimizde karantinadayız. İsa’dan aldığımız bilgilere göre, tat alma duyusunu kaybetmesi ve nefes almakta zorlanması üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek korona virüs testi yaptırıyor ve evine geliyor. Ertesi gün İl Sağlık Müdürlüğü İsa’yı arayıp testinin pozitif çıktığını ifade ederek evinden ambulansla alıyor. Süreci takip ediyoruz. Hakem arkadaşımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Amatör Lig İsa Mammadov azerbaycan

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