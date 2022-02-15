Karabük Üniversitesi "dünyanın en iyi genç üniversiteleri" arasında gösterildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2022 yılı en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 301-350 bandında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Times Higher Education (THE) tarafından 2022 yılı en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasının açıklandığı belirtildi.

THE'nin, 50 yaşın altındaki üniversiteleri öğrenme (öğrenim ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), alıntılar (araştırma etkisi), uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ile endüstri gelirine (bilgi transferi) göre değerlendirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararasılaşma konusunda Türkiye'de öncü konumda olan KBÜ, en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 301-350 bandında bulunurken, Türkiye'de devlet, özel ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 7'de yer aldı, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sıraya yükselerek başarısını katladı."

