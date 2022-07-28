Karabük Üniversitesi "Gelecek Çalışmaları" kürsüsü senaryo planlamaları yapacak

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni'nin girişimleriyle "Gelecek Çalışmaları" ana başlığında kurulan UNESCO kürsüsüyle kamu ve özel sektörün gelecek öngörülerine katkı sunacak senaryo planlamaları geliştirilecek.

Uluslararası düzeyde üniversitelerarası iş birliğini sağlamak amacıyla UNESCO bünyesinde 1992 yılında kurulan "UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri Programı"nın bu yıl "Öngörü Çalışmaları, Gelecek Okur Yazarlığı ve Stratejik Tahmin" konularını içeren "Gelecek Çalışmaları" kürsüsü, Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında Karabük Üniversitesine verildi.

Kürsüde, "belirsizlikler, öngörülemeyen olaylar ve insan davranışları karşısında yeni bir stratejik anlayış ve bu anlayışın yaygınlaştırılması" için çalışma yürütülecek.

- "Dünya hızla değişiyor"

Prof. Dr. Elif Çepni, AA muhabirine, dünyanın birçok gelişmiş ülkesi ve firması tarafından kullanılan senaryo planlaması yöntemlerinin kullanım ve bilinirliğini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'de hem mikro hem makro düzeyde karar vericilerin bu yöntemlerden faydalanarak gelecek planları yapmalarına destek olacaklarını söyledi.

Türkiye'de ilk olduğunu belirttiği kürsü alma ve başkanı olma sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Çepni, "14 ay sonunda üniversitemize bu kürsüyü aldık. Şimdi 4 yıl boyunca Karabük Üniversitesinde, ülkemizde ve paydaş üniversite ve kurumlarda, gelecek okur yazarlığı konusunda bilinirliği artırmak için konferanslar, çalıştaylar yapacağız." dedi.

Çepni, dünyanın hızla değiştiğine, gelecek çalışmalarının senaryo üzerine kurulduğuna işaret ederek, "Şirketlerimiz 'Beş yıl sonra firmamı nerede görmek istiyorum?' diye çalışıyor. Oysa bu hızla gelişen dünyada şirketlerin ortalama yaşam süresi azalıyor, en büyük profesyonel şirketlerin bile. İyimser ve kötümser senaryolar üzerinden, yani hem büyük veriyi hem bilimsel gerçekleri hem de yaratıcılığımızı kullanıp senaryolar geliştireceğiz. Ülkemizde çok yaygın değil ama yapan yerler var." diye konuştu.

Kamu ve özel kurumlar ile üniversitelerde bu senaryo planlamalarını yaygınlaştırmak istediklerini dile getiren Çepni, "Mühendislerin, fizikçilerin, matematikçilerin, sosyal bilimcilerin hep beraber bir araya gelip çalışması gerekiyor. Bu konu bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, özel sektörün, ülkemizin kalkınması için çok önemli. Ülkemizin bölgesel ve ulusal kalkınmasına katkıda bulunmak, kazanım olacak." değerlendirmesine bulundu.

