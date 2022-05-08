Karabük Üniversitesinde "Anne Öğrencilerimizle Anne-Çocuk Etkinliği" düzenlendi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Anneler Günü dolayısıyla üniversitede eğitim alan annelerle çocukları "Anne Öğrencilerimizle Anne-Çocuk Etkinliğinde" bir araya geldi.

KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadı'nda düzenlenen etkinlikte anneler ve çocukları doyasıya eğlendi.

Etkinlikte çocuklar ilk olarak palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı. Oyun aralarında çocuklara pamuk şekeri ikram edildi. Programın devamında çocuklar uçurtma uçurdu. Oyunların ardından ise çocuklar ve ailelerine yemek ve çay ikram edildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat günün anısına annelere hediye takdim etti.

Programa Rektör Polat'ın yanı sıra ve eşi Fadimana Polat, KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, KBÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ayşegül Ay ile KBÜ'de eğitim alan anne öğrenciler ile çocukları katıldı.

