Karabük Üniversitesinin "dış ticaret elçileri" seminerlerle ihracat konusunda bilgilendiriliyor

Karabük'te yüksek öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ülkeleri ile Türkiye arasında ticaret hacminin artırılması amacıyla başlatılan "Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi" kapsamında düzenlenen seminerlerle ihracat konusunda bilgi sahibi oluyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği arasında geçen yıl ekim ayında imzalanan protokolle, en fazla uluslararası öğrenciye sahip şehirlerden Karabük'te öğrencilerin kent hayatına aktif katılımı, toplum tarafından benimsenmesi, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye ve Karabük arasında ticaret hacminin artırılması hedeflenmişti.

KBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının desteklediği proje kapsamında kentte yüksek öğrenim gören uluslararası öğrenciler için KBÜ Sezer Güleç Sanat Atölyesi'nde seminer gerçekleştirildi.

Seminere konuşmacı olarak birçok ilde sandalye üretimi yapan bir fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Karakaş katıldı.

Projenin önemine değinen Karakaş, ihracat konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

İş hayatı, iş geliştirme süreçleri ve ihracata ilişkin tecrübelerinden bahseden Karakaş, toptan sandalye satışı için uluslararası işletmelerle irtibat kuran uluslararası öğrencilere burs vereceğini müjdeledi.

Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

