Karabük Valisi Gürel "tam kapanma" sürecini değerlendirdi:

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" tedbiri doğrultusunda vaka sayılarında düşüş yaşandığını bildirdi.

Vali Gürel, emniyet ve jandarma ekipleriyle 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla terminal önündeki uygulama noktasında denetime katıldı.

Kurallara uymayan sürücü ve yolcuları uyaran Gürel, sürücülere broşür ve çeşitli hediyeler verdi.

Gürel, gazetecilere, "tam kapanma" sürecinde trafik haftası etkinliklerinin sönük geçtiğini söyledi.

Vatandaşları trafik kurallarına uymasıyla ilgili bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Gürel, "Özellikle çocuklarla ilgili eğitim faaliyetleri Emniyet Müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor. Şu ana kadar 358 çocuğumuza çevrim içi eğitim düzenlendi. Eğitimler devam edecek." diye konuştu.

Rakamsal veriler de paylaşan Gürel şunları kaydetti:

"Karabük'te 2019-2020 yılı değerlendirildiğinde etkin denetim, bilinçlendirme, bilgilendirme ve faaliyetleri sonucunda yaralamalı ve ölümlü kazalarda yüzde 49 oranında bir azalma olduğunu, ölüm oranında ise yüzde 65 oranında bir düşüş olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Her sene daha iyiyi hedefliyoruz. En az kaza, en az ölüm, en az yaralamalı kazalar hedefimiz. Vatandaşlarımız belirlenen kurallara uyduğu müddetçe hedef sıfır kaza."