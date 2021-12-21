Karabük ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

Karabük ve ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü Karabük Merkez ve Safranbolu ilçesinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar ile Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Karabük Merkez ile Safranbolu'da kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

Eflani ilçesinde de yarın ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar tatil edilmişti.

