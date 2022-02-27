Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de Miraç Kandili idrak edildi

Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Akşam namazıyla Karabük'teki 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi'ne gelmeye başlayan vatandaşlar, namazın ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Camileri dolduran cemaate imamlar tarafından vaaz verildi. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Miraç Kandili dolayısıyla Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camisi'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

- Düzce ve Kocaeli

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise 16. yüzyılda Rüstem Paşa'nın kethüdası Mehmet Bey'in ölümünden sonra onun ruhu için Mimar Sinan'a yaptırılan Fevziye (Mehmet Bey) Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının kılınmasının ardından camide ilahiler seslendirildi.

İzmit Belediyesi ekipleri de cami girişinde helva dağıttı.

