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Karabükspor’da olağanüstü kongre ertelendi

FUTBOL HABERLERİ  | 02.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’da yapılması gereken olağanüstü kongre yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Karabükspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Kardemir Karabükspor yönetiminin geçtiğimiz haftalarda aldığı karar ile Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı kongre, 9 Mart 2019 tarihine ertelendi. Kongrenin mevcut üyelerin çoğunluğunun katılımı ile 9 Mart’ta aynı salonda yapılacağı belirtildi.

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Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu

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