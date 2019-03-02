Karabükspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Kardemir Karabükspor yönetiminin geçtiğimiz haftalarda aldığı karar ile Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı kongre, 9 Mart 2019 tarihine ertelendi. Kongrenin mevcut üyelerin çoğunluğunun katılımı ile 9 Mart’ta aynı salonda yapılacağı belirtildi.
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