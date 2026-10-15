Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nde KuPS ile oynadığı deplasman maçında Paul Onuachu sakatlık yaşadı. Bordo-mavili ekipte gol sevinci kısa süren Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Trabzonspor, KuPS deplasmanında karşılaşmanın 3. dakikasında Paul Onuachu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak golün ardından sakatlık yaşayan deneyimli forvet, mücadeleye devam edemedi.
Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Paul Onuachu’nun yerine 10. dakikada Franculino Dju sahaya dahil oldu. Bordo-mavili ekip, karşılaşmanın henüz başında oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.
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