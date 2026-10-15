Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nde KuPS ile oynadığı deplasman maçında Paul Onuachu sakatlık yaşadı. Bordo-mavili ekipte gol sevinci kısa süren Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ONUACHU GOLÜ ATTI, SAKATLANDI

Trabzonspor, KuPS deplasmanında karşılaşmanın 3. dakikasında Paul Onuachu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak golün ardından sakatlık yaşayan deneyimli forvet, mücadeleye devam edemedi.

10. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Paul Onuachu’nun yerine 10. dakikada Franculino Dju sahaya dahil oldu. Bordo-mavili ekip, karşılaşmanın henüz başında oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.