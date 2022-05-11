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Karabük'te 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

11.05.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen iki köpek, AFAD tarafından kurtarıldı.

Yazı köyünde bulunan yaklaşık 10 metrelik su kuyusundan köpek seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyuda gaz ölçümü yaptı. Gaz olmadığı anlaşılan kuyuya inen ekipler, halat ve sedye yardımı ile köpekleri çıkarttı.

Köpekler tedavi için veterinere teslim edildi.

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