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Karabük’te 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Karabük Belediyesi tarafından 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı yapıldığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirildiği belirtildi.Deretarla mevkisinde istinat duvarı yapım çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük’te 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı

Karabük Belediyesi tarafından 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirildiği belirtildi.
Deretarla mevkisinde istinat duvarı yapım çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor. Karabük Belediyesi olarak 10 yıllık süre içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yaklaşık 4 kilometre istinat duvarı çalışması gerçekleştirdik. Bundan sonrada heyelan ve toprak kayması tehlikesi olan bölgelerde istinat duvarı çalışmalarımız devam edecek."

Karabük’te 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı

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