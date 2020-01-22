Karabük’te 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı

Karabük Belediyesi tarafından 10 yılda 4 kilometre istinat duvarı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen taleplerin yerine getirildiği belirtildi.

Deretarla mevkisinde istinat duvarı yapım çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmalarını sürdürüyor. Karabük Belediyesi olarak 10 yıllık süre içerisinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yaklaşık 4 kilometre istinat duvarı çalışması gerçekleştirdik. Bundan sonrada heyelan ve toprak kayması tehlikesi olan bölgelerde istinat duvarı çalışmalarımız devam edecek."



