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Karabük’te "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli

KARABÜK HABERLERİ  | 14.07.2020 18:34 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli düzenlendi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panel Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde "15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Öğrencilerin Eğitimine Etkileri" paneli düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panel Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde Karabük Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve eğitim hayatına etkilerini katılımcılarla paylaştı. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin demokrasi tarihi açısından bir milat olduğunu, 15 Temmuz dayanışmasının tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.
KBÜ öğrencilerinden Çadlı Yakup Hassan ve İbrahim Muhammet, Ürdünlü Mohannad Al-allam, Özbekistanlı Merdan Muhammedov, Afganistanlı Nurettin Kemaloğlu ve Kazakistanlı Bilal Jamakum, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve eğitim hayatına etkilerini anlattı.
15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ettiklerini ve çok üzüldüklerini dile getiren uluslararası öğrenciler, o gece Türk milletinin ülkesine sahip çıktığını ifade etti.
Panele, Rektör Yardımcısı Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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