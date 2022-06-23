YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

23.06.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı.

Polis, dün Cami Caddesi'nde yürüyen Kemal T. (23) ile Eşref B'yi (41) otomobille yaklaşarak tabancayla ayaklarından yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için görgü tanıklarını dinledi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Saldırganın N.C.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskipazar Belediyesi personeli oldukları öğrenilen yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Fuat Gürel, heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduVali Fuat Gürel, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
Antalya'da kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulunduAntalya'da kayıp emlakçının cesedi ormanda gömülü bulundu
Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildiAmatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Karabük silahlı saldırı

Karabük Namaz Vakitleri 24 Haziran Cuma

İmsak
03:09
Sabah
05:11
Öğle
12:57
İkindi
16:57
Akşam
20:33
Yatsı
22:25

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Cuma

Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Eczane
Merkez
Asuman Eczanesi
Merkez
Canan Aslan Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Hayalindeki erkeği bulduğunu sanıyordu! O adam bakın kim çıktı

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Fena ti'ye aldı! Paylaşımı dikkat çekti

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.