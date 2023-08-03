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Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

03.08.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, biri bebek 9 kişi ise yaralandı.

Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Bartın Karayolu Eflani yol kavşağında meydana geldi. Eflani ilçesinden Karabük’e seyreden ve kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Seda Kaya (36) idaresindeki 55 AKM 967 plakalı Fiat marka otomobil ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan sürücü adayı Murat Ilgın’ın (29) idaresindeki 06 FZ 3763 Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 55 AKM 967 plakalı otomobilden fırlayan 3 yaşındaki Emir Muaz Titiz ile Sema Korkut (39), Seda Kaya ve Zekai Titiz ile karşı otomobilde bulunan sürücü Murat Ilgın (29), Edanur Ilgın (26), Tahir Şahin (52), Yasemin Şahin (48), Feray Şahin (24) ve 1 yaşındaki Zeynep Ilgın yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardıma koştuğu kazada olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunun başından ayrılmadı

Kazada, otomobilden fırlayarak ağır yaralanan 3 yaşındaki oğlu Emir Muaz Titiz’in başından ayrılmayan baba Zekai Titiz’in feryatları yürek dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaşındaki Emir Muaz, daha sonra kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası durumları ağır olan Sema Korkut ve Zekai Titiz ile diğer yaralıların tedavisi Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Öte yandan kazada yaralanan Murat Ilgın’ın ise askeri personel olduğu ve yeni atandığı Bartın’a ailesi ile birlikte gittiği öğrenildi.

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