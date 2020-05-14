YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te 30 bin yavru sazan göletlere bırakıldı

Karabük'te 30 bin yavru sazan göletlere bırakıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 14.05.2020 19:37 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla Eflani ilçesindeki 3 gölete 30 bin sazan yavrusu bıraktık"

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Vali Fuat Gürel tarafından ilçedeki göletlere 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Vali Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili alınan önlemler ve mücadele sürecinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını yerinde incelemek üzere Eflani ilçesini ziyaret etti.

Eflani Kaymakamı Burak Öz, Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Gürel, Kovid-19 ile etkin mücadelede alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar hakkında Kaymakam Öz ve Başkan Ertuğrul ile bir süre görüşerek, Vefa Sosyal Destek Grubunun ilçede yaptığı çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ortakçılar Göleti'ne giden Gürel, burada yaptığı açıklamada, ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla Eflani ilçesindeki 3 gölete 30 bin sazan yavrusu bıraktıklarını söyledi.

Göletlere bırakılan balıkların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını, balıkçılardan ve halktan beklediklerini belirten Gürel, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı yasaklar getirdiklerini kaydetti.

Eflani ilçesi dönüşünde Alaçat köyü Karapınar mahallesinde hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşan kadın çiftçileri de ziyaret eden Gürel, çiftçilerle bir süre sohbet ederek Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri Çocuk yetiştirmenin çeşitli halleri
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdiHabertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:37
Sabah
05:24
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:08
Yatsı
21:47

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Tuğba Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Karabük’te 364 firma denetlendi

Karabük’te 364 firma denetlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.