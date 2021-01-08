Karabük’te 30 milyon 826 bin 338 TL yardım ödemesi yapıldı

Karabük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yayımladığı 2020 yılı faaliyet raporunda toplamda 30 milyon 826 bin 338 TL yardım yapıldığını açıkladı.

Karabük Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2020 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre; 2020 yılı engelli evde bakım hizmet için 22 milyon 387 bin 209 TL, sosyal ekonomik destek hizmeti için 6 milyon 964 bin 890 TL ve koruyucu aile hizmeti için 746 bin 461 TL yardım ödemesi yapıldığı belirtildi.

Öte yandan raporda 2020 yılında bin 946 yeni doğan çocuk için 727 bin 778 TL nakdi doğum yardımı yapıldığı kaydedildi.

