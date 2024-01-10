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Karabük'te 4 gündür kayıp olan kişi mezarlıkta bulundu

10.01.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Karabük'te kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi, yapılan arama çalışmaları sonucu mezarlıkta bulundu.

Cavit Kirendibi (45), Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden market alışverişi için 6 Ocak'ta ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan AFAD ve polis ekipleri, Kirendibi’ni evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Beşbinevler Mezarlığı'nda buldu.

Kirendibi, polis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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