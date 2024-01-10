Karabük'te 4 gündür kayıp olan kişi mezarlıkta bulundu

Cavit Kirendibi (45), Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden market alışverişi için 6 Ocak'ta ayrıldı.
Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan AFAD ve polis ekipleri, Kirendibi’ni evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Beşbinevler Mezarlığı'nda buldu.
Kirendibi, polis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.