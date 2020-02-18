Karabük’te 5 milyon 140 bin lira destek

Karabük’te, 2019 yılında 270 işletmeye 5 milyon 149 bin 115,89 lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük Müdürlüğünü ziyaret etti.

KOBİ’lerin, ekonomideki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek amacıyla KOSGEB’in kurulduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğunu ifade eden KÖSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, yıllık çalışan sayısının 250 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon lirayı aşmayan işletmelerin KOBİ vasfını taşıdığını belirtti. Saygın, hedef kitlelerinin sanayi ile hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olduğunu söyledi.

Tarım, hayvancılık, eğitim, spor, sağlık ve eğlence sektörlerinin KOSGEB destek kapsamı dışında olan sektörler olduğunu aktaran Saygın, "2019 yılında başlayan ve 3 yıl sürecek olan finansman desteği programımız ile daha önce KOSGEB aracılığıyla işini kuran işletmelerimize 10 puana karşılık gelen faiz desteği verilmektedir. İlimizde 2019 yılında 60’a yakın işletme bu destekten faydalanmıştır" dedi.

2019 yılında gerçekleştirilen destek ödeme dağılımları hakkında da bilgi veren Saygın, Yeni Girişimcilik Programında 175 işletmeye 2 milyon 866 bin 473,95 lira, KOBİ Gelişim Destek Programında 6 işletmeye 813 bin 691,30 lira, İşletme Geliştirme Destek Programında 22 işletmeye 293 bin 155,30 lira, İleri Girişimci Destek Programında 7 işletmeye 320 bin 344,40 lira, Genel Destek Programında 55 işletmeye 621 bin 38,80 lira, Geleneksel Girişimci Destek Programında 4 işletmeye 25 bin lira ve Ar-Ge İnovasyon Destek Programında 1 işletmeye 209 bin 412,14 lira olmak üzere toplamda 270 işletmeye 5 milyon 149 bin 115,89 lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



