YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına 1100 fidan dikildi

Karabük'te, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına 1100 fidan dikildi

24.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına 1100 fidan toprakla buluşturuldu.

Karabük'te, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına 1100 fidan dikildi

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünce Ovacık yolundaki Cemaller köyü Yukarıkızılcaören mevkisinde 21 dekarlık "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasına dut, ceviz, badem, mavi servi, sedir, ıhlamur, kiraz, çınar, kızılcık ve alıç olmak üzere toplam 1100 fidan dikildi.

Vali Fuat Gürel, etkinlikte, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Millet ve devlet olarak birlik ve beraberlik içinde sıkıntıları gidermek adına el birliğiyle süreci takip ettiklerini belirten Gürel, "85 milyon insanımız, gönül birliği içinde oradaki kardeşlerimize yapılması gereken ne varsa elinden geleni yapıyor. Karabük olarak biz de yapılması gereken ne varsa yapıyoruz." dedi.

Gürel, afetlerde hayatını kaybedenlerin "şehit" olarak kabul edildiğini dile getirerek, onların anısına fidan dikilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar, katılımcılar tarafından dikildi.

Etkinliğe, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştüKarabük'te bariyerlere çarparak havalanan otomobil, başka bir otomobilin üstüne düştü
Depremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’deDepremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’de
İzmir'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Erzincan'da toprağa verildiİzmir'de trafik kazasında ölen astsubayın cenazesi Erzincan'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Orman Haftası Karabük fidan

Karabük Namaz Vakitleri 24 Mart Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:40
Öğle
13:01
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.