Karabük'te, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına 1100 fidan dikildi

Karabük Orman İşletme Müdürlüğünce Ovacık yolundaki Cemaller köyü Yukarıkızılcaören mevkisinde 21 dekarlık "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasına dut, ceviz, badem, mavi servi, sedir, ıhlamur, kiraz, çınar, kızılcık ve alıç olmak üzere toplam 1100 fidan dikildi.

Vali Fuat Gürel, etkinlikte, Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Millet ve devlet olarak birlik ve beraberlik içinde sıkıntıları gidermek adına el birliğiyle süreci takip ettiklerini belirten Gürel, "85 milyon insanımız, gönül birliği içinde oradaki kardeşlerimize yapılması gereken ne varsa elinden geleni yapıyor. Karabük olarak biz de yapılması gereken ne varsa yapıyoruz." dedi.

Gürel, afetlerde hayatını kaybedenlerin "şehit" olarak kabul edildiğini dile getirerek, onların anısına fidan dikilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar, katılımcılar tarafından dikildi.

Etkinliğe, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

