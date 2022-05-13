YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te 78 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştı

Karabük'te 78 bin yardımcı kaynak kitap öğrencilere ulaştı

13.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş: - "Bakanlığımızın gönderdiği kitapların öğrencilere sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacağını düşünüyorum"

Karabük'te, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 78 bin yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.

Öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amacıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm eğitim seviyelerinde hazırlanan yardımcı kaynaklar öğrencilere ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Bakanlığın yardımcı kaynaklar kitaplarıyla ilgili desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Karabük'te şu ana kadar 78 bin kitabın öğrencilere ulaştırıldığını belirten Akbaş, "Kitaplarla ilgili hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bakanlığımızın gönderdiği kitapların öğrencilere sınavlara hazırlanmalarında büyük destek sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihal Topal da Bakanlığın gönderdiği test kitaplarının işlerine çok yaradığını ifade etti.

Öğrencileri Türkçe'de Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) hazırlarken kitaplardan ödevlendirme yaptıklarını anlatarak, "Sonra ödevleri kontrol ediyoruz. Anlamadıkları konularla ilgili tekrar yapıp, açıklamalar yapıyoruz. Bu anlamada çok yararlı oldu." diye konuştu.

- Öğrenci Yılmaz: "Harçlığım bana kalıyor"

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Yiğit Yılmaz ise her ay kaynak ve soru kitapları alabilmek için harçlık biriktirdiğini, şimdi ise Bakanlığın kendilerine ücretsiz gönderdiği kaynak kitapları kullandığını dile getirdi.

Bu sayede harçlıklarının kendine kaldığını vurgulayan Yılmaz, bu imkanı kendilerine sağladığı için Bakanlığa teşekkür etti.

Mehmet Vergili Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Berat Efe Dursun, yardımcı kaynakların basılı halinin ücretsiz dağıtılmasının işlerini çok kolaylaştırdığını, sınavlara hazırlıkta örnek soruları görmenin kendilerine olan güveni artırdığını kaydetti.

11'inci sınıf öğrencisi İclal Cebecik de yardımcı kaynak destek paketinin çok verimli olduğunu ve bu kitapları kullanarak okullarda deneme sınavı olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdiBakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdi
Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söylediÖzel öğrenciler halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:27
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:05
Yatsı
21:43
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.