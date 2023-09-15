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Karabük’te Ağustos’ta 278 konut satıldı

15.09.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında 278 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Türkiye’de en çok konut 17 bin 408 konut satışı ile İstanbul’da olurken, İstanbul’u; 11 bin 7 konut satışı ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ile İzmir takip etti. Karabük’te, Ağustos ayında 234’ı ikinci el satış olmak üzere 278 konut satışı gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ise Ağustos ayında 366’sı ikinci el satış olmak üzere 601 konut satıldı. Bartın’da Ağustos ayında 158’si ikinci el satış olmak üzere 210 konut satıldı.

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