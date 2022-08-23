YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te "Aile Diş Hekimlikleri" çocukların ağız bakımlarına başladı

Karabük'te "Aile Diş Hekimlikleri" çocukların ağız bakımlarına başladı

23.08.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla uygulamanın hayata geçirildiği pilot illerden Karabük'te, 28 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor - İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Çocukların 2 yaşından itibaren bütün diş verileri kayıtlı olacak"

AHMET ÖZLER - Sağlık Bakanlığınca "Aile Diş Hekimliği" modelinin hayata geçirildiği pilot illerden Karabük'te çocuklar, diş hekimlerine muayene olmaya başladı.

Eskişehir ve Kırşehir ile pilot il seçilen kentte, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alınarak aile hekimine giden 2-12 yaş arası çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapılıyor.

Ebeveynlerin çocuklarının ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ile takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebildiği uygulama kapsamında çocuklara tedavilerinin sonunda, diş macunu ve diş fırçası hediye ediliyor.

- "İleride oluşabilecek daha büyük bir sorunun önüne geçilmesi sağlanıyor"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, Eskişehir ve Kırşehir ile Karabük'te başlatılan "Aile Diş Hekimliği" modelinin, 2023 yılında bütün ülkede uygulanmasının planlandığını söyledi.

Uygulamada amacın, 2-12 yaş arası çocuklarının ağız ve diş sağlığını düzenli bir şekilde takip etmek ve korumak olduğuna işaret eden Sarı, "2-12 yaş arası çocuklarımız aile diş hekimine geldiklerinde ilk önce ağız ve diş muayeneleri yapılıyor, durumları tespit ediliyor. Daha sonra koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulaması oluyor ve tedaviye ihtiyacı varsa yönlendiriliyor. Aile diş sağlığı uygulaması bir koruyucu sağlık hizmeti. İleride oluşabilecek daha büyük bir sorunun önüne geçilmesi sağlanıyor." diye konuştu.

Sarı, ağız ve diş sağlığının, insan sağlığının en önemli parçalarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu uygulama çocukların ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı olmalarını sağlıyor. İlimizde 28 bin çocuğa hizmet vereceğiz. İlk etapta 9 diş hekimi aile diş hekimi olarak görevlendirildi. İlimizde çocuklarımızın hangi aile diş hekimine kayıtlı oldukları e-Nabız veya MHRS uygulamasından bakarak kontrol edilebilir. MHRS üzerinden aile diş hekiminden randevu alınıp muayene olabilirler. Yine e-Nabız üzerinden dişlerin mevcut durumu, koruyucu tedbirler görülebilir. Kontrol periyotları, ne kadar süre aralığında tekrar kontrole gelinmesi gerektiği takip edilebilir. Bu sayede çocukların 2 yaşından itibaren bütün diş verileri kayıtlı olacak."

Sarı, uygulamayla çocuklara diş fırçalama alışkanlığının da kazandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TESK Genel Başkanı Palandöken Karabük'te konuştu:TESK Genel Başkanı Palandöken Karabük'te konuştu:
Sivas'ta sağanak etkili olduSivas'ta sağanak etkili oldu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "pasaport" haberlerine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Karabük ağız ve diş sağlığı

Karabük Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:00
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:45
Yatsı
21:13
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Lezzetine kanıp... Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Lezzetine kanıp... Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.