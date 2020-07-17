Karabük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.

Karabük il Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun beraberinde; İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Safranbolu ilçesine bağlı Aşağı Dana, Yukarı Dana, İncekaya grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları hakkında beraberinde ki heyete bilgi veren Uzun, "Hafta başında startını verdiğimiz asfalt çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her sene başında belirlediğimiz bir hedef oluyor ve bu hedefimizi her yıl geçiyoruz. Bu sene de inşallah hedeflerimizi geçeceğiz. Personellerimize yoğun çalışmalarından dolayı, meclis başkanımıza, meclis üyelerimize, il başkanımıza da destekleri için teşekkür ederim" dedi.

İl Genel Meclis Başkanı Yıldırım, il bazında yapılması gereken tüm çalışmalarda meclis üyeleri ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Karabük İl Özel İdaresi olarak il genelinde güzel işler başarıyoruz. Meclis üyelerimizle aldığımız kararların ve yapılan işlerin olumlu sonuçlarını görmek bizleri sevindiriyor. Özel İdare personelimize de teşekkür ederim, özverili bir şekilde çalışıyorlar. Tüm arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

İl Başkanı Altınöz ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın KÖYDES ile başlattığı köylerde ki vatandaşlarımızın, şehirde ki vatandaşlarımızın yararlandığı hizmetlerden faydalanması kapsamında bizlerde grup yollarımızdan başlayarak sıcak asfaltı köylerimize kazandırıyoruz. İnşallah bundan sonrada gelen ödeneklere göre de planlanan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

