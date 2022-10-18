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Karabük'te aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada

18.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te aşırı yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'te fazla miktarda odun ve saman taşıyan kamyon sürücülerinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Üniversite Mahallesi'nde aracına fazla miktarda tomruk yükleyen kamyon sürücüsü, kasası açık şekilde trafikte seyretti. Kamyon şoförünün tehlikeli yolculuğunu fark eden bir sürücü, bu anları cep telefonuna kaydetti.

100. Yıl Mahallesi'nde de kamyonuyla fazla miktarda saman taşıyan sürücü, trafikte araçların arasında ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Üniversite Mahallesi Ali İrfan Büyükbaş Caddesi'nde ise kamyon kasasında yüklü odunların bir kısmı yola düştü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, odunlar iş makinesiyle yol kenarına alındı.

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Karabük saman kamyon tomruk

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