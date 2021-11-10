YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı

Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı

10.11.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te "Atatürk Giysi Koleksiyonu" defileyle tanıtıldı

Karabük'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla defile düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen defile, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte tarihçi Yalçın Kılınç, Atatürk'ün hayatı, elde ettiği başarılar, dünyaya örnek olan askeri ve siyasi kimliğinden örnekler verdi.

Daha sonra Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan "Atatürk Giysi Koleksiyonu" tanıtıldı.

Defile sonunda çalınan 10. Yıl Marşı'na protokol üyeleri ve izleyiciler ayakta eşlik etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm kalıtımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Emniyet Müdür Bülent Yeşilyurt, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandıKarabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:38
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:05

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.