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Karabük'te ayağına demir düşen işçi yaralandı

01.08.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ayağına demir düşen işçi yaralandı

Karabük'te ayağına demir düşen işçi yaralandı

Karabük'te demir çelik haddehanesinde ayağına demir düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde çalışan Naim E'nin (35) ayağına demir düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te ayağına demir düşen işçi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Karabük organize sanayi bölgesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Karabük Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçınar Eczanesi
Merkez
Atay Eczanesi
Merkez
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